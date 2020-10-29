Kocaeli'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı
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Kocaeli'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı

29.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:08
Kocaeli'de bıçaklı ve sopalı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi Yavuz Selim Caddesindeki bir kıraathanede alacak verecek meselesinden iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Çevredekiler kavgaya müdahale ederek polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan Cem Y. Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anı kıraathanenin karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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