Kocaeli'de belediyeler sokak hayvanları için toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de belediyeler sokak hayvanları için toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlığında ilçe belediyelerinin katılımı ile sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kocaeli'de belediyeler sokak hayvanları için toplandı
10.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:22

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlığında ilçe belediyelerinin katılımı ile sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilçe belediyelerinden başkan yardımcıları ve veteriner hekimler katıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık'ın sunumu ile başlayan toplantıda 2019 ve 2020 yıllarının genel değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıda sokak hayvanları ile ilgili karşılaşılan durumlarda belediyelerin alacağı tedbirler, sokak hayvanlarının problemlerinin nedenleri, kısırlaştırma sebepleri ve köpeklerin saldırma sebepleri gibi konular ele alındı. Geçici bakım evlerinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik olarak yürütülen tüm çalışmaların "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Hükümleri" doğrultusunda gerçekleştiği bilgisi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gerçekleşen toplantıda, ayrıca 12 ilçe belediye tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurulmasının önemi aktarıldı. Kurulu olan besleme noktalarına ilçe belediye ekipleri kendi sınırları içerisindeki belirli kurumlardan yemek artıklarını alınıp beslenme odaklarına bırakmakta, böylelikle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarının önlenmesi sağlanacağı ifade edildi.

Sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında son olarak söz alan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, belediyelerin sokak hayvanları için ortak hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Toplantı sonunda ilçe belediyelerdeki sokak hayvanları birimlerine yönelik; uzman hekimler tarafından hayvanları besleme, yakalama ve toplama eğitimlerinin verilmesi kararlaştırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu 3. Sayfa
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi Magazin
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kocaeli'de belediyeler sokak hayvanları için toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 10:54:13. #1.15#
title