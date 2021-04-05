Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
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Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Memur-Sen Kocaeli İl Temsilciliği ve sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen Kocaeli İl Temsilciliği ve sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen Memur-Sen Kocaeli İl Temsilciliği üyeleri ile 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar hakkında suç duyurusu yaptı.

Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, yaptığı açıklamada, haklarında suç duyurusunda bulundukları emekli amirallerin yargı önünde hesap vereceğini söyledi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut da bazı emekli amirallerin millete muhtıra verilen dönemlerden kalma köhne bir zihniyetle hazırladığı açıklamayla devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığı açık ettiğini kaydetti.

Gece yarısı deklare edilen "muhtıra çağrışımlı" bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetinin beyan edildiğini ifade eden Akbulut, "Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır." diye konuştu.

Akbulut, 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden milletin, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını vurgulayarak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturma başlatmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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