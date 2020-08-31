Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
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Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde asker uğurlama eğlencesine tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, tedaviye alındı.

31.08.2020 00:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:45

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Akdurak Mahallesi Tekeli mevkisinde yapılan asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kalabalığa kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, tedaviye alındı.

POLİS, ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
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