Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü
Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü - Haberler

Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle üzerinden araç geçtiği sırada bir yol çöktü.

08.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:30
Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü

'nin ilçesinde sağanak yağış nedeniyle üzerinden araç geçtiği sırada bir yol çöktü. Çökme sonrası yol trafiğe kapatıldı.


Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kocakaymaz-Ocaklar Mahallesi ile Kaymaz-Araman Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolda çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler ve çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler