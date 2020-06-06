Kocaeli'de asansör boşluğuna düşerek ölen çocuk toprağa verildi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartmanın beşinci katından asansör boşluğuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki kız çocuğu defnedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartmanın beşinci katından asansör boşluğuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki kız çocuğu defnedildi.

Hayatını kaybettiği özel hastanenin morgundan ailesi tarafından alınan Nazlı Zehra Öz'ün cenazesi Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Mahmudiye Camisine getirildi.

Yeni tip koronaviras (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından Öz'ün naaşı Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

Dün Barış Mahallesi'ndeki apartmanın beşinci katından asansöre binen Öz, elektriklerin kesilmesi nedeniyle içeride mahsur kalmıştı. Çocuğun yardım çağrısını duyan apartman sakinlerinin, en üst kattaki asansör kapısını açması sonucu diğer katlardaki kapılar da açılmış, dışarı çıkmak isteyen Öz bu esnada boşluğa düşmüştü.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Öz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA