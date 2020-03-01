Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
01.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:04
Kocaeli'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.E.G, Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.E.G, işlemlerin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA