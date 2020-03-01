Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

01.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:04
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.E.G, Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.E.G, işlemlerin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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