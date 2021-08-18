KOCAELİ'DE 675 ADET SAHTE 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
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KOCAELİ'DE 675 ADET SAHTE 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de jandarmanın bir eve düzenledikleri operasyonda 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

KOCAELİ'de jandarmanın bir eve düzenledikleri operasyonda 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli jandarma karakolunda alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Baskında, piyasaya sürülmeye hazırlanan 675 adet sahte 100 adet Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.B. H.H., C.A. ve A.D. tamamlanan işlemlerinin ardınan Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

KOCAELİ'DE 675 ADET SAHTE 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
KOCAELİ'DE 675 ADET SAHTE 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
KOCAELİ'DE 675 ADET SAHTE 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
KOCAELİ'DE 675 ADET SAHTE 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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