KOCAELİ Belediyeden, "Bizim gençler buraya nasıl çıktı?" sorusu
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KOCAELİ Belediyeden, "Bizim gençler buraya nasıl çıktı?" sorusu

Belediyeden, "Bizim gençler buraya nasıl çıktı?

09.09.2020 18:38 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:43

Belediyeden, "Bizim gençler buraya nasıl çıktı?" sorusu

İZMİT'te, Seka Park'ta "Uçurtma Tepesi" olarak adlandırılan çelik konstrüksiyondan yapılan üzeri branda kaplı yapının üzerine çıkan kişiler isimlerini yazarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "İnsanlık Mısır Piramitleri nasıl inşa edildi? diye düşünürken bizim gençler buraya nasıl çıkmış? sorusunu sormamak elde değil" diye paylaşımda bulundu.

'İzmit Seka Park'ta "Uçurtma Tepesi" olarak adlandırılan ve insanların güneşten korunmak amacıyla altında vakit geçirdiği, çelik konstrüksiyondan yapılan üzeri branda kaplı yapının üzerine çıkan kişiler, sprey boyayla isimler yazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sprey boyayla zarar gören yapının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "İnsanlık Mısır Piramitleri nasıl inşa edildi' diye düşünürken bizim gençler buraya nasıl çıkmış? sorusunu sormamak elde değil" diye esprili bir paylaşımda bulundu.

KOCAELİ Belediyeden, 'Bizim gençler buraya nasıl çıktı?' sorusu

Kaynak: DHA

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