Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (2)

BİGA, ÇANAKKALE (DHA) - ARACININ YERİNİ GPRS'TEN ARIYOR

Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın taşması sonucu otoparka aracı su altında kalan Selahattin Kimis, "Herkes gibi aracımı otoparka park ettim. Gece sözde anons yapılmış ama otelden kimse bizi uyandırmadı. Gelip de kapımızı çalıp, 'Kalkın, sel bastı her tarafı arabanızı alını, götürün' denmedi. Arabam şu anda suyun içinde yatıyor. GPRS'ten aracımın yerini tespit ettim. Ama şu anda suyun altında kaldı. Yağmur sularıyla beraber sürüklenmiş" dedi.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),