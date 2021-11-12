'Koca Yusuf', TUSAŞ'ın entegre ettiği sistemle füzeleri yok edilebilecek

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ' Koca Yusuf' olarak bilinen A400M uçağına 'Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir' (DIRCM) sistemi entegre etti. Sistemle uçağa yönlendirilen füzeler algılanıp, yok edilebilecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, TUSAŞ, DIRCM projesi için 405 adet detay ve alt montaj parçası üretim ve teslimat süreçlerini yönetiyor. Entegre edilen DIRCM donanımı ile uçağa 360 derece koruma sağlayan sistem, çoklu hedef yeteneği ile aynı zamanda birden fazla füzeleri algılayabilecek. A400M, uçağa yönlendirilen füzeleri algılayarak yok edilebilecek.

A400M programında toplam yüzde 7'nin üzerinde iş payına sahip olan TUSAŞ, 176 adet A400M uçağını kapsayan projede bugüne kadar toplam 135 uçaklık seti üreterek 'Airbus Defence and Space' firmasına sevkiyat yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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