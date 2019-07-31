Koca: "Teleradyoloji sistemiyle e-nabız üzerinden hekimler ve hastalar yapılan işlemlerine...

Koca: "Teleradyoloji sistemiyle e-nabız üzerinden hekimler ve hastalar yapılan işlemlerine...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saeed Al Saleh ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saeed Al Saleh ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA
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