Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz."
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Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz."

10.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:58
Koca:

Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz.

Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Küçükerdoğan

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