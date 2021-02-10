Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz."
10.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:58
Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz.
Koca: "(Kovid-19) Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Küçükerdoğan