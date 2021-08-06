Koca çerçeveyi motosiklet üzerinde taşıdılar

Küçükçekmece'de koca çerçeveyi motosikletle taşıyan iki kişi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Küçükçekmece'de koca çerçeveyi motosikletle taşıyan iki kişi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Küçükçekmece'de iki kişi, koca çerçeveyi motosikletle taşımak üzere yola çıktı. Motosiklet sürücüsünün arkasına binen şahıs, kendisinden büyük çerçeveyi büyük bir dikkatle tuttu. Hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye sokan iki kafadar, arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı