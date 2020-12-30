Koca: "Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir."
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Koca: "Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir."

30.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:31
Koca:

Koca: "Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

Koca: "Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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