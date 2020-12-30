Koca: "Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir."
30.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:31
Koca: "Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir.
Koca: "Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş