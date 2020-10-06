Kobra Murat kimdir? Kobra Murat nereli, kaç yaşında? Kobra Murat gerçek adı

Kobra Murat lakabıyla tanınan Murat Divandiler, Roman havası konusunda tanınan en popüler isimlerdendir. Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşamını sürdürüyor ve kendine ait moda evi bulunuyor. Murat Divandiler kimdir?

Murat Divandiler, Romanların Prensi olarak da anılır. Birçok sevilen şarkısıyla geniş hayran kitlesine ulaşmıştır. Şarkılarının yanı sıra dansıyla da çok konuşulanlar arasındadır. Geçirdiği ameliyat sonrası hızla zayıfladı ve sanat dünyasında yükselişini de sürdürüyor. İşte, Kobra Murat hakkında detaylar...

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat adını kullanan Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Murat Kobra, evli ve 3 çocuk babasıdır. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.

Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendiren Murat Divandiler, Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkıları seslendiriyor. Kendine ait bir demoda evi vardır.