KOAH Tedavisi Gören Ünlü Oyuncu Hakan Balamir Hayatını Kaybetti
Uzun zamandır KOAH tedavisi gören ünlü oyuncu Hakan Balamir, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun zamandır mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
1 HAFTADIR HASATANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU
Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden Balamir'in durumunun gittikçe ağırlaştığı öğrenildi.
Bugün fenalaşarak yoğun bakım ünitesine alınan Yeşilçam'ın ünlü yıldızı, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
HAKAN BALAMİR KİMDİR?
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hakan Balamir, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için ilk çocukluk yılları Giresun'da geçti. Bir Aşk, Bir Ölüm filmiyle (1972) sinemaya başladı. Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru, Memduh Ün gibi usta yönetmenlerle çalıştı. Yunus Emre (1974) ve 14 Numara (1985) filmlerindeki rolleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi erkek oyuncu seçildi. 1970'lerde ve 1980'lerde 20'ye yakın filmde rol aldı. Balamir, 1975 yılında Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Ağrı Dağı Efsanesi' adlı filmde Fatma Girik ve Hayati Hamzaoğlu ile birlikte oynadı. Usta oyuncu yapımcılık da yaptı.