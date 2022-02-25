Knockout City ücretsiz oluyor! - Haberler
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Knockout City ücretsiz oluyor!

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Knockout City ücretsiz oluyor!

Geliştirici ekip Velan Studios'un Knockout'nin geleceği hakkında duyurularda bulundu. Yapılan açıklamada oyunun fiyat etiketi tamamen kaldırılarak oyunun dünya çapında ücretsiz olarak yayınlanmasına devam edileceği bildirildi.

Velan Studios'un Knockout City'nin ücretsiz olacağını duyurmasının ardından bir büyük haber daha paylaştı. Knockout City artık EA tarafından yayınlanmayacak. Geliştirici ekip, "EA Originals'ın inanılmaz desteği olmadan Nakavt City'yi dünyaya tanıtamazdık, ancak şimdi oynaması ücretsiz oyuna geçerken, doğal bir sonraki adım yayıncılık sorumluluklarını üstlenmemiz ve topluluğumuzla daha da yakın çalışmamız." sözlerine yer verdi.

Knockout City, lansmanı sonrası her ne kadar yükselse de bir süre sonra büyük bir düşüş yaşadı. Knockout City'nin Steam'de son 9 ay içerisinde anlık maksimum 6 bin kullanıcıya ulaştığı bildirilirken son 24 saat içerisinde ise maksimum 123 eş zamanlı oyuncu bulunuyor.

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Knockout City gibi farklı, orijinal bir oyunun oyuncu kitlesi bulmakta zorlandığının görülmesi üzerine geliştirici ekip, oyunu ücretsiz yapmaya karar verdi. Kendi ayakları üzerinde duracak olan Knockout City'nin geleceği hakkında daha fazla bilgi ise ileriki zamanlarda paylaşılacağı duyuruldu.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Knockout City, EA GAMES, Steam, Gamegar,, Haberler

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