Knockout City kaç GB? "Yakan top oyunu" Knockout City sistem gereksinimleri!

Knockout City, Velan Studios tarafından tasarlanan ve geliştirilen ve Electronic Arts tarafından EA Originals olarak piyasaya sürülen bir aksiyon video oyunudur. Yakan top oyunu olarak da ifade edilen oyun, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi. Peki, Knockout City sistem gereksinimleri neler? Knockout City kaç GB?

Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One için Mayıs 2021'de çıkışını gerçekleştirdi. Knockout City ne tür bir oyundur? Knockout City'nin fiyatı ne kadardır? detayları haberimizde.

Knockout City, oyun kuralları olarak yakan topa benzemektedir. Bunun yanı sıra takım tabanlı, rekabetçi, çok oyunculu olarak oynanabilen bir video oyunudur. Oyunda ana hedef rakip takımın düşmanlarına topla beraber vurarak onlara saldırmaktır. Oyunda, topu tutan oyuncunun daha yükseğe zıplamasını sağlayan Ay Topu ve çarpma esnasında patlayan bir saatli bomba olan Bomba Topu dahil olmak üzere çeşit çeşit top türleri vardır. Bir oyuncu başka bir oyuncuya da top olarak atabilir. Oyuncular topu hızlıca fırlatabilir ya da Ultimate Throw için topu şarj edebilir, bu biraz zaman almaktadır fakat yakındaki düşmanlara otomatik olmak şekilde kitlenmektedir ve daha iyi bir saldırı sonucu doğurmaktadır.

KNOCKOUT CITY KAÇ GB?

Knockout City oynayabilmeniz için bilgisayarınızda 15 GB'lık boş alan olması gerekmektedir.

KNOCKOUT CITY NE KADAR?

Knockout City Block Party Edition 139,99 TL

Knockout City Deluxe Block Party Edition 219,99 TL

KNOCKOUT CITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

MİNİMUM

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 6300 Dual Core 3.8 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir