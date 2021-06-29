Knockout City 2021 yol haritası açıklandı

Velas Studios, takım tabanlı çok oyunculu Knockout City'i 21 Mayıs'ta yayınlamasının ardından geçen üç günde iki milyon oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Knockout City hangi platformlar üzerinde erişime açık bulunuyor? Knockout City sistem gereksinimleri!

Geliştirici Velan Studios, Knockout City'nin PC ve konsollarda piyasaya sürülmesinin üstünden geçen üç günde iki milyon oyuncuya ulaşmayı başardığını duyurmuştu. EA ve Velan Studios'un, yakartoptan ihlam aldığı oyunu Knockout City'nin 2021 yol haritası açıklandı.

Knockout City 2021 yol haritasında yıl sonuna kadar gelecek yeni haritaları, yeni etkinlikleri ve sezon sözleşmelerini ayarlamış durumda.27 Temmuz'dan itibaren Knockout City Sezon 2, yeni bir harita, yeni bir özel top, üç özel etkinlik, yeni sezon contract'ı, beş yeni playlist ve yeni bir günlük giriş bonusunun tanıtımıyla birlikte yayınlanacak. Oyuna günlük olarak giriş yapan oyuncular ise çeşitli ödüller kazanabilecek.

Knockout City 2021 yol haritasına göz atmak istiyorsanız buraya tıklayınız.

KNOCKOUT CITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 6300 Dual Core 3.8 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 Quad Core 3.3 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

KNOCKOUT CITY TANITIM VİDEOSU