Knockout City 2021 yol haritası açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Knockout City 2021 yol haritası açıklandı

Knockout City 2021 yol haritası açıklandı
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Velas Studios, takım tabanlı çok oyunculu Knockout City'i 21 Mayıs'ta yayınlamasının ardından geçen üç günde iki milyon oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Knockout City hangi platformlar üzerinde erişime açık bulunuyor? Knockout City sistem gereksinimleri!

Geliştirici Velan Studios, Knockout City'nin PC ve konsollarda piyasaya sürülmesinin üstünden geçen üç günde iki milyon oyuncuya ulaşmayı başardığını duyurmuştu. EA ve Velan Studios'un, yakartoptan ihlam aldığı oyunu Knockout City'nin 2021 yol haritası açıklandı.

Knockout City 2021 yol haritasında yıl sonuna kadar gelecek yeni haritaları, yeni etkinlikleri ve sezon sözleşmelerini ayarlamış durumda.27 Temmuz'dan itibaren Knockout City Sezon 2, yeni bir harita, yeni bir özel top, üç özel etkinlik, yeni sezon contract'ı, beş yeni playlist ve yeni bir günlük giriş bonusunun tanıtımıyla birlikte yayınlanacak. Oyuna günlük olarak giriş yapan oyuncular ise çeşitli ödüller kazanabilecek.

Knockout City 2021 yol haritasına göz atmak istiyorsanız buraya tıklayınız.

KNOCKOUT CITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i3 6300 Dual Core 3.8 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 660 2GB
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-6600 Quad Core 3.3 GHz
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

KNOCKOUT CITY TANITIM VİDEOSU

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Knockout City 2021 yol haritası açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:56:11. #1.16#

title