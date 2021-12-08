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Knidos antik kentinde mermer heykel başları bulundu

Knidos antik kentinde mermer heykel başları bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos antik kentinde yapılan kazı çalışmalarında mermer heykel başları bulundu.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos antik kentinde yapılan kazı çalışmalarında mermer heykel başları bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi adına Prof.Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı tarafından Knidos antik kentinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında mermer heykel başları bulundu. Teraslar üzerine kurulmuş Knidos'un üçüncü terasının merkezindeki Korinth Anıtı'nda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği ve Türk Tarih Kurumu desteği ile yürütülen çalışmalarda, Helenistik ve Roma Cumhuriyet Dönemi'ne tarihlenen çoğu portre niteliğindeki kolossal mermer başlar ile kentlerin koruyucusu Tykhe'ye ait bir baş bulundu. Bulunan mermer heykel başları kazı alanında heyecan oluşturdu.

(Mehmet Ölmez/İHA)

Knidos antik kentinde mermer heykel başları bulundu

Knidos antik kentinde mermer heykel başları bulundu

Knidos antik kentinde mermer heykel başları bulundu

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