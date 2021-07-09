KMÜ'de spor oyunları ödül töreni düzenlendi
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KMÜ'de spor oyunları ödül töreni düzenlendi

KMÜ'de spor oyunları ödül töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Spor Oyunlarının ödül töreni gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Spor Oyunlarının ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Prof. Dr. Murat Ertekin ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Spor Oyunlarında başarılı olan takım kaptanlarına kupalarını veren Rektör Namık Ak ayrıca turnuvada hakem olarak görev alarak karşılaşmaları yöneten Seda Temurtaş'a da plaket verdi.

Tören başarılı sporculara madalyalarını vermesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile ödül töreni sona erdi.

07 Ekim - 23 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen turnuvada ödül töreni salgın sebebiyle ertelenmişti.

KMÜ'de spor oyunları ödül töreni düzenlendi
KMÜ'de spor oyunları ödül töreni düzenlendi
KMÜ'de spor oyunları ödül töreni düzenlendi
KMÜ'de spor oyunları ödül töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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