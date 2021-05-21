KMÜ'de Filistin meselesi canlı yayında ele alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından Filistin özel yayını gerçekleştirilecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından Filistin özel yayını gerçekleştirilecek.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik her geçen gün artan baskı, şiddet ve katliam uygulamalarını kınadıklarını bildirdi.

Bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil, çok sayıda masum sivili öldürmekten, yaralamaktan ve evsiz bırakmaktan çekinmeyen İsrail'e karşı kamuoyunu tepkiye çağırdıklarını ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Akademik camia olarak bu tepkimizi 189 üniversitenin rektörü olarak imzaladığımız bildirinin yanı sıra çeşitli şekillerde ortaya koymaya devam edeceğiz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Youtube üzerinden canlı yayınla Filistin özel programı gerçekleştireceğiz. Tüm duyarlı vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarımıza iletecekleri mesajlarla konuya ilişkin tepkilerini dile getirebilirler."

Filistin Özel Yayını'nda Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar ile KMÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Mercan, uluslararası hukuk ve tarihsel süreç çerçevesinde Filistin meselesini değerlendireceği öğrenildi.

KMÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Çavuşoğlu'nun koordinatörlüğünde yürütülecek programın yayımlanacağı sosyal medya hesapları şöyle:

https://www.youtube.com/channel/UCI-8ZOK_VN-NEZKQEt2w-Gw

ttps://www.facebook.com/UniversiteKMU

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin