KLİMANIN DIŞ ÜNİTESİNİ ÇALDI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI - Haberler
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KLİMANIN DIŞ ÜNİTESİNİ ÇALDI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde İ.O. (15) bir iş yerinin klimasının dış ünitesini çaldı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde İ.O. (15) bir iş yerinin klimasının dış ünitesini çaldı. Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün, saat 08.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İ.O., cadde üzerindeki bir iş yerinin klima dış ünitesini çaldı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayı İ.O.?nun gerçekleştirdiğini belirledi. İ.O., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Büyük Cami Mahallesi Arabacılar Caddesi üzerinde yakalandı. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen İ.O., sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KLİMANIN DIŞ ÜNİTESİNİ ÇALDI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

KLİMANIN DIŞ ÜNİTESİNİ ÇALDI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

KLİMANIN DIŞ ÜNİTESİNİ ÇALDI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

KLİMANIN DIŞ ÜNİTESİNİ ÇALDI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
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Haber: KLİMANIN DIŞ ÜNİTESİNİ ÇALDI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI - Haberler
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