Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı
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Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Elif Ayşenur Bay - Haberler | Güncel

Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı Adana'da kent merkezinde klimalı otobüs durağına girip öten horoz görenleri şaşırttı.

Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı

ADANA - Adana'da kent merkezinde klimalı otobüs durağına girip öten horoz görenleri şaşırttı.

Merkez Seyhan ilçesi Duygu Kafe meydanındaki klimalı otobüs durağına giren bir horoz, durakta bulunan banklara çıkıp ötmeye başladı.

Duraktaki horozu görenler şaşırırken bazıları da bu anları görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı
Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı
Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı
Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elif Ayşenur Bay

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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