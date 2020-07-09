Klima yüz felci yapabilir
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Klima yüz felci yapabilir

Yaz sıcaklarında bilinçsiz klima kullanımının yol açtığı rahatsızlıkların kronikleşebildiğini belirten Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Emre Lakşe, yüz felci riskine dikkati çekti.

Klima yüz felci yapabilir
09.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:36

Yaz sıcaklarında bilinçsiz klima kullanımının yol açtığı rahatsızlıkların kronikleşebildiğini belirten Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Emre Lakşe, yüz felci riskine dikkati çekti.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu bu günlerde serinleme ihtiyacını giderirken sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bilinçsiz klima kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabildiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emre Lakşe, "Bilinçsiz klima kullanımına bağlı olarak boyun, sırt, omuz ağırlıklı kas iskelet problemleri öncelikli olarak ortaya çıkmaktadır. Klima kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, soğuk havanın sürekli aynı yönden ve direk üzerimize gelmemesidir. Klimaların hava üfleyen kanalları yüzümüze doğrudan gelirse yüz felci riski ortaya çıkar. Klima derecesi, dışarıdaki sıcaklıktan en fazla 10 derece az olmalıdır. Aksi takdirde aradaki sıcaklık farkından dolayı ani buharlaşma ile bel ve boyun kaslarında tutulma ve ağrı oluşacaktır. Sıcak hava ile birlikte vücut terleyerek kasları gevşetir, klimanın etkisi ile terli bölgelerin aniden soğuk hava ile temas etmesiyle kas spazmları gelişir" diye konuştu.

Uzm. Dr. Emre Lakşe, ev ve iş yerleri ile araçlarda dikkat edilmesi gereken noktalar ve tedavi yolları hakkında ise şunları söyledi:

"Klima kullanırken hava akımı odada tavana ve duvara, otomobilde ise cama veya kapılara yönlendirilmelidir. Eğer kas tutulması olursa tedavide öncelikle kas gevşeticiler kullanılmalı, yeterli olmazsa hekim kontrolünde fizik tedavi ve enjeksiyon yöntemlerine başvurulmalıdır. Yaz aylarında klimaya bağlı kas tutulmalarının sık tekrarlanması sonucunda ortaya çıkan rahatsızlık kronikleşebilir. Bu durumlarda daha uzun süreli tedavi programları gerekebilir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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