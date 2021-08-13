KKTC'de TİKA'nın da desteğiyle "Üreten Gençler Buluşması" etkinliği başladı
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KKTC'de TİKA'nın da desteğiyle "Üreten Gençler Buluşması" etkinliği başladı

KKTC'de TİKA'nın da desteğiyle 'Üreten Gençler Buluşması' etkinliği başladı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Gençlik Dairesi ve Gençlik Merkezi Birliği ortaklığıyla düzenlenen "Üreten Gençler Buluşması" etkinliğinin ikincisi başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Gençlik Dairesi ve Gençlik Merkezi Birliği ortaklığıyla düzenlenen "Üreten Gençler Buluşması" etkinliğinin ikincisi başladı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Gençlik Merkezi Birliği'nde, "Zanaat Sanatla Gençler Halkla Buluşuyor" sloganıyla başlayan etkinlikte 167 genç, ürettikleri ürünlerini kurulan stantlarda sergileme ve satış yapma fırsatı buluyor. Bazı gençler ise etkinlik kapsamında sahnede şarkı ve sahne performansı sergiliyor.

Yarın sona erecek etkinliğin açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Üreten Gençler Buluşması'nın ilki 11-12 Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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