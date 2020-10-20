"KKTC'de Son Seçim Sonucu Federasyon İhtimaline Tepki"
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"KKTC'de Son Seçim Sonucu Federasyon İhtimaline Tepki"

20.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:47

Emekli büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç'a göre Kıbrıs Türk halkı tarafından azınlık statüsünde bir federasyon ihtimaline bu seçim sonucuyla tepki gösterildi.

Emekli büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç'a göre Kıbrıs Türk halkı tarafından azınlık statüsünde bir federasyon ihtimaline bu seçim sonucuyla tepki gösterildi. Bulunç, "Bundan sonraki süreçte federasyon seçeneği dışında bağımsız iki egemen devletli anlaşma olabileceği tezi gündemde" dedi

'KKTC'de Son Seçim Sonucu Federasyon İhtimaline Tepki'

Kaynak: DailyMotion.com

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