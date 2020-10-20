"KKTC'de Son Seçim Sonucu Federasyon İhtimaline Tepki"

Emekli büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç'a göre Kıbrıs Türk halkı tarafından azınlık statüsünde bir federasyon ihtimaline bu seçim sonucuyla tepki gösterildi.