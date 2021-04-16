KKTC'de Kuran kursları neden kapatıldı?
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KKTC'de Kuran kursları neden kapatıldı?

KKTC'de Kuran kursları neden kapatıldı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar aldı. Yaşanan geişme tepki çekerken KKTC'de Kuran kursları neden kapatıldı, merak edildi.

KKTC'de Anayasa Mahkemesi şaşırtan bir karara imza attı. Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı. Peki, KKTC'de Kuran kursları neden kapatıldı?

KKTC'DE KURAN KURSLARI NEDEN KAPATILDI?

HİZMET-SEN'in açtığı davanın ardından Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Anayasa Mahkemesi, laiklik ilkesiyle ters düştüğü gerekçesiyle Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar aldı.

KKTC'de Anayasa Mahkemesi şaşırtan bir karara imza attı. Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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