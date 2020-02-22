KKTC'de koronavirüsü şüphesi (2)
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KKTC'de koronavirüsü şüphesi (2)

HASTA KARANTİNA ODASINDADHA'ya açıklama yapan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş.

22.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:09
KKTC'de koronavirüsü şüphesi (2)

HASTA KARANTİNA ODASINDA

DHA'ya açıklama yapan Gazimağusa Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, 'koronavirüs' şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk ettik" dedi. 

Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai'de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti.74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA
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