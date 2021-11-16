KKTC'de günlük vaka sayısında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 191'i yerel olmak üzere 220 yeni vaka tespit edilirken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında günlük vaka sayısında art arda ikinci gün rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre KKTC'de son 24 saatte 27 bin 376 test yapılırken, 191'i yerel olmak üzere 220 yeni vaka tespit edildi ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmiş oldu. Lefkoşa'da 86, Girne'de 64, Mağusa'da 37, İskele'de 3, Lefke'de 1 vaka görüldü. KKTC'de en son dün tespit edilen 211 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı. Salgında bugüne kadar 93 kişi hayatını kaybederken, 12 kişinin de yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının artan vakalar nedeniyle yeni tedbirler alması bekleniyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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