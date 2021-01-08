Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek intihar ettiği iddia edildi. Polis, evde bulunan üç cansız bedenin kim tarafından nasıl öldürüldüğünü teyit etmek için çok yönlü araştırma başlattı.