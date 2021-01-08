Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
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Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

08.01.2021 10:10 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:46
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek intihar ettiği iddia edildi. Polis, evde bulunan üç cansız bedenin kim tarafından nasıl öldürüldüğünü teyit etmek için çok yönlü araştırma başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güne aile vahşetle uyandı. Geçitkale'de aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı. Olayla ilgili ilk bulgulara göre, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu'nu vurarak intihar ettiği iddia edildi.

CİNAYETİ KİMİN İŞLEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili olarak aile bireyinden Eralp Çobanoğlu'nun (18), Mağusa Polisi Müdürlüğü'nde sorgulandığı belirtildi. Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili çok yönlü araştırma sürüyor. Polis cinayetle ilgili yaptığı incelemelerde evin içerisinde 2 boş kovan bulduğu, olayda kullanılan tabancanın emare olarak alındığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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