KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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