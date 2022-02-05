KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.