KKTC Başbakanı Özgürgün, Ubp Genel Merkezi'nde Balkon Konuşması Yaptı

KKTC Başbakanı Özgürgün, Ubp Genel Merkezi'nde Balkon Konuşması Yaptı

- Partililerin UBP merkez binası gelişleri Sevinç gösterisinde bulunan partililer Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün konuşması LEFKOŞA - KKTC'deki seçimlerden birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa'da parti merkez...

- Partililerin UBP merkez binası gelişleri
Sevinç gösterisinde bulunan partililer
Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün konuşması LEFKOŞA - KKTC'deki seçimlerden birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa'da parti merkez binasında balkon konuşması yaptı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et