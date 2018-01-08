KKTC Başbakanı Özgürgün, Ubp Genel Merkezi'nde Balkon Konuşması Yaptı

- Partililerin UBP merkez binası gelişleri

Sevinç gösterisinde bulunan partililer

Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün konuşması LEFKOŞA - KKTC'deki seçimlerden birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa'da parti merkez binasında balkon konuşması yaptı.