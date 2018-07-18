KKTC Açıklarında Mülteci Teknesi Battı: 19 Ölü (4)

'TCG BARBAROS' FIRKATEYNİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında, içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu teknenin batmasının ardından başlatılan arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında görevli Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 'TCG Barbaros' fırkateyni de arama- kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere olay mahalline intikal etmiştir" denildi. Yapılan açıklama şöyle:

"18 Temmuz 2018 tarihinde saat 05.37'de, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu olay mevkiine sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik unsurlarının intikali esnasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurulmuş ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, göçmenlerin Mersin ili Silifke ilçesi İncekum sahilinden yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları saat 10.34'te tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları (1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik Botu) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı 4 Sahil Güvenlik Botu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 Uçağın iştirakiyle müştereken devam eden arama kurtarma faaliyetinde halihazırda toplam 103 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 19 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayati tehlikesi olan 1 düzensiz göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri ile Girne'ye intikal ettirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine halen devam edilmektedir. Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında görevli Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Barboras fırkateyni arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere olay mahalline intikal etmiştir."