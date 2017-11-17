Kkk Personeline İlişkin Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, savunma yapan sanık eski yüzbaşı Serdar Yıldız, darbe girişiminde yer almadığını, haksız yere tutuklandığını iddia etti.



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Albay Mutlu Serkan Vurdem'in kendisini arayıp, acil bir durum olduğunu, kamuflajlarını giyip revir bölgesine gelmesini istediğini aktaran Yıldız, üzerini değiştirip söz konusu yere gittiğini anlattı. Burada sanık eski tuğgeneral Erhan Caha ve bir grup subayın da bulunduğunu söyleyen Yıldız, Vurdem'in emriyle 24 numaralı kapı bölgesine gittiğini, bu sırada 2 numaralı nizamiyeden yoğun bir şekilde personel girişi yapıldığını gördüğünü ifade etti.



Bunun üzerine bir terör saldırısı olabileceği nedeniyle karargahın güvenlik önlemlerinin artırılmış olabileceğini düşündüğünü savunan Yıldız, ilerleyen saatlerde elleri bağlı dört askerin 7 numaralı kapıya getirildiğini söyledi.



Bu kişileri getiren silahlı askerleri tanımadığını, ancak iddianameden isimlerini öğrendiğini ifade eden Yıldız, Albay Hüseyin Öztürk ile görüşüldükten sonra derdest edilen askerleri Anadolu toplantı salonuna götürdüklerini belirtti. Derdest edilenlerin başında beklemesi için Öztürk'ün emir verdiğini aktaran Yıldız, "Bunların ellerinin neden bağlı olduklarını sorduğum Albay Öztürk, bunların komuta katında görev yaptıklarını, komutana karşı bir saldırı ihtimaline karşı Özel Kalem Müdürü Nuh Altınsoy'un emriyle alındıklarını ve Merkez Komutanlığına teslim edileceklerini söyledi." ifadelerini kullandı.



Öztürk, gittikten sonra derdest edilenlere de aynı soruyu yönelttiğini söyleyen Yıldız, "Bu askerler çok gergindiler. Neden ellerinin bağlandığını bilmediklerini söylediler." dedi. Bir zaman sonra söz konusu askerlerin ellerini çözdüğünü, onlara su verdiğini iddia eden Yıldız, bulundukları yere gelen Albay Uğur Karaca'ya neler olduğunu sorduğunu, onun da bir sorun olmadığını söyleyerek uzaklaştığını anlattı.



Saat 02.30'da Üsteğmen Aydın Duman ile yaptığı görüşme sonucunda darbe girişiminden haberdar olduğunu öne süren Yıldız, bu saate kadar cep telefonundan internete girmediğini, bu nedenle hain girişimden habersiz olduğunu iddia etti. Darbe faaliyetlerinde yer almadığını, müştekilere yardım ettiğini savunan Yıldız, hücum yeleği ve piyade tüfeği almadığını savundu.



Silahlı terör örgütü FETÖ ile irtibatının olmadığını, iddianamede bunun aksini ortaya koyacak bir delilin bulunmadığını savunan Yıldız, tahliye talebinde bulundu.



Duruşmaya ara verildi.