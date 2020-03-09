'Kızlık zarımı diktirdim, toplum beni buna zorladı'
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BBC Türkçe, Sağlık
BBC

'Kızlık zarımı diktirdim, toplum beni buna zorladı'

BBC Türkçe'nin kadınların cinsel sağlığı ve sorunlarıyla ilgili hazırladığı 'Aramızda Kalmasın' adlı serinin ilk bölümünde kızlık zarını diktiren bir kadın yaşadıklarını ve neden bu operasyonu yaptırdığını, uzmanlar da, kızlık zarının toplumda nasıl görüldüğü ve ne gibi yanlış...

09.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:05
'Kızlık zarımı diktirdim, toplum beni buna zorladı'

Haber/Video: Berza Şimşek

UYARI: Bu haberdeki bazı ifadeleri rahatsız edici bulabilirsiniz.

"Kızlık zarımı diktirdim, o masada her şeyimi geri kazandım. Kadın olarak yattığım masadan kız olarak kalktım. Ama namus sizin bildiğiniz gibi bir şey değil. Namus iki bacak arasında değil."

Bu sözler 'kızlık zarı dikimi' (himenoplasti) operasyonu yaptıran *Pınar'ın sözleri.

Pınar, uğradığı tecavüz sonrası toplum ve aile baskıları nedeniyle kızlık zarını diktirdiğini anlatıyor.

Türkiye'de uzmanlara göre binlerce kadın her yıl bu operasyonu yaptırıyor. Her birinin gerekçesi farklı ama genel olarak kadınları bu karara iten en büyük sebep "toplumsal baskılar, bekaret ve cinsellik konusundaki yanlış bilgiler".

Sosyolog Hande Güzel'e göre bu kararı almalarını takip eden süreçte hissettikleri duygu ağırlıklı olarak 'Yalnızlık'.

Pek çok kadın bu operasyonu, 'evlendiklerinde bekaretlerinin sorgulanmaması için yaptırdıklarını' söylüyor.

Doktor Kübra Zengin Altıntaş da, her ilk cinsel birleşmede 'kan geleceği' beklentisinin doğru olmadığını belirtip yanlış bilgilendirmelere karşı ailede, toplumda ve okullarda cinsellik eğitiminin önemine vurgu yapıyor.

*Pınar gerçek adı değil.









BBC Türkçe'nin 'Aramızda Kalmasın' serisi, kadınların cinsel sağlığı ve tercihleri ile ilgili konuları ele alıyor. Toplumsal baskılar ve aile yapıları nedeniyle 'açıkça konuşulmayan' ve BBC Türkçe'de yer alan konular arasında 'kızlık zarı dikimi' (himenoplasti), vajinismus, kürtaj, lohusalık, erken menopoz, regl, yumurta dondurma, bekar anne olmayı tercih etme de var. Seriyi BBC Türkçe'nin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz.

BBC

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