Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü
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Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel

İZMİT'te, Mehmet Akkuzu (53), kızları K.A.'ya (20) mesaj attığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu komşuları Serkan Akarsu (45) ve Gülseren Akarsu'lu (42) karşılaştıkları tarlada pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İZMİT'te, Mehmet Akkuzu (53), kızları K.A.'ya (20) mesaj attığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu komşuları Serkan Akarsu (45) ve Gülseren Akarsu'lu (42) karşılaştıkları tarlada pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Şahinler Mahallesi Gırgırlar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Akkuzu, iddiaya göre, yaklaşık 2 yıl önce karşılıklı evlerde oturduğu komşusunun kızı K.A.'ya 'Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum' yazılı mesaj attı. Bunun üzerine Serkan Akarsu ile işe Gülseren Akarsu olayı yargıya taşıdı. Yaklaşık iki yıldır devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile tarlada karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu, pompalı tüfek ile Serkan Akarsu ve Gülseren Akarsu'ya 5 el ateş etti. Olayı görenler durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Mehmet Akkuzu olayın ardından jandarma ekipleri tarafında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, komşu iki ailenin evlerinin önünde olası başka bir tartışmanın yaşanmaması için nöbet tutuyor.


Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü
Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü
Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü
Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü
Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü
Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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