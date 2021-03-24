Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir parkta genç kızlar tekme tokat kavga etti. Kavgada, bir kız elinden yaralanırken o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan karakola götürülen kızlar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İskenderun ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki 5 kişilik bir kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde kavgaya dönüşen tartışma, cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan kavgayı zor da olsa ayırmayı başardı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, bir diğer kızı elinden hafifçe yaraladı. Edinilen bilgiye göre, karakolda kızların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı