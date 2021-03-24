Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı
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Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı

24.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:05

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir parkta genç kızlar tekme tokat kavga etti. Kavgada, bir kız elinden yaralanırken o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan karakola götürülen kızlar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İskenderun ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki 5 kişilik bir kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde kavgaya dönüşen tartışma, cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan kavgayı zor da olsa ayırmayı başardı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, bir diğer kızı elinden hafifçe yaraladı. Edinilen bilgiye göre, karakolda kızların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı
Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SİVİLCELİ BERK: Keşke kızlar benim içinde kavga etseler birbirlerini vursalar
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KEMAL: Vah vah vah halimize edep bitmiş saygi sevgi ahlak bitmiş ne olacak halimiz rabbim inşallah bir Lütüf verir düzelir bu hallerimiz yazık çok yazik..
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