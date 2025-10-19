Kızlar askere gidecek mi, kadınlar askerlik yapacak mı?

TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan "kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesi" önerisi sosyal medyada geniş yankı buldu. "Kadınlar da askere gidecek" başlıklarıyla paylaşımlar artarken, birçok kişi konunun gerçek durumunu merak ederek "Kadınlar askere gidecek mi?" sorusunu sormaya başladı.

KADINLAR ASKERLİK YAPACAK MI?

Kadınlara askerlik yükümlülüğü getirilmesine dair bir öneri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na sunuldu. Teklif sosyal medyada kısa sürede ilgi uyandırdı ve "kadınlar da askere gidecek" yorumları hızla yayıldı. Vatandaşlar, konunun doğruluğunu merak ederek "Kadınlar askere gidecek mi?" sorusunu sıkça sormaya başladı.

SOSYAL MEDYA İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Son dönemde dolaşıma giren "kadınlara zorunlu askerlik getirildi" iddiaları doğru değil. TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan bu öneri, yalnızca bireysel bir talep niteliği taşıyor ve resmi bir karar anlamına gelmiyor. Türkiye'de kadınlar için zorunlu askerlik hâlen bulunmuyor.

KADINLARIN TSK'YA KATILIMI NASIL OLUYOR?

Kadınlar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı eğitim kurumlarına kabul edilebiliyor. Mezuniyetin ardından subay veya astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapma imkânına sahipler.