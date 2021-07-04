Kızkalesi sahillerinde engelli rampası hizmete girdi
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Kızkalesi sahillerinde engelli rampası hizmete girdi

Kızkalesi sahillerinde engelli rampası hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi sahillerinde "engelsiz rampaları" hizmete girdi.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi sahillerinde "engelsiz rampaları" hizmete girdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Daire Başkanı Vedat Uzunbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyükşehir belediyesinin Mersin sahillerinde 2'si Silifke, 8'i Erdemli ilçesinde olmak üzere 10 plaj işlettiğini belirtti.

Bu sahillerde engellileri de unutmadıklarını ifade eden Uzunbağ, "Rampalarla engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde denize girmelerine imkan sağlayacağız. Engelli yurttaşlarımızdan plajda herhangi bir şezlong ve diğer ücretleri almıyoruz." dedi.

Öte yandan çok sayıda kişinin deniz keyfi için sahilleri doldurduğu görüldü.

Kızkalesi sahillerinde engelli rampası hizmete girdi
Kızkalesi sahillerinde engelli rampası hizmete girdi
Kızkalesi sahillerinde engelli rampası hizmete girdi
Kızkalesi sahillerinde engelli rampası hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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