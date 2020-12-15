Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı

Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre gündemden düşmeyen Victoria's Secret'ın eski mankeni Adriana Lima, hafta sonu kızı Sienna Jaric ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Lima'nın makyajsız hali sevenlerini bir hayli şaşırttı.