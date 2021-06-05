Kızıyla üniversite okuyabilmek için 47 yaşında lise diplomasını aldı

Kızıyla üniversite okuyabilmek için 47 yaşında lise diplomasını aldı Yaşları 44 ila 61 arasında olan dört kişi lise diploması heyecanı yaşadı Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşları 44 ile 61 arasında değişen dört yetişkin öğrenci lise diplomalarını alma heyecanını yaşadı.

Kızıyla üniversite okuyabilmek için 47 yaşında lise diplomasını aldı

Yaşları 44 ila 61 arasında olan dört kişi lise diploması heyecanı yaşadı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşları 44 ile 61 arasında değişen dört yetişkin öğrenci lise diplomalarını alma heyecanını yaşadı. Diplomasını alan 47 yaşındaki Dilek Uçarkuş ise, kızıyla üniversite okumak istediğini belirtti.

Karasu Halk Eğitim Merkezi Açıköğretim Lise eğitimini tamamlayan 120 öğrenci ile birlikte yaşları 44 ile 61 arasında değişen dört yetişkin öğrenci de diplomalarını, düzenlenen törenle aldı. Aldıkları diplomanın heyecanını yaşayan öğrenciler, hedeflerinin üniversite okumak olduklarını belirttiler. 61 yaşındaki Nezahat İngenç, 50 yaşındaki Sibel Kuybulu, 47 yaşındaki Dilek Uçarkuş ve 44 yaşındaki Mustafa Genç düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törende, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Şube Müdürü Mehmet Taşkıran ve Karasu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Said Özkan yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, "Ölene kadar bir öğrenmenin ve kendimizi yenilemenin peşinde olmalıyız" diyerek yetişkin öğrencilerin mezuniyetlerini kutlarken, Şube Müdürü Mehmet Taşkıran ise, "Ben de geç okuyabildim. İlkokula, herkesin bitirdiği yaşlarda başladım. Üniversiteden sonra 50 yaşımda yüksek lisans yaptım ve 51 yaşımda da iki yıllık bir yüksekokul daha bitirdim" diye konuştu.

Karasu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Said Özkan, yetişkin öğrencilerin mezuniyetinin, diğer açık öğretim lise öğrencilerine örnek olmasını temenni ederek, öğrencilere diplomasını takdim etti. Sibel Kuybulu, "50 yaşımda diplomamı aldım. Çevremdeki herkesi de açık öğretime yazdırdım. Babam 71 yaşında bile okuyordu. Ben de onu örnek aldım. Üniversite sınavına gireceğim" şeklinde konuştu. Dilek Uçarkuş da, "Hedefim üniversiteyi de kazanmak. Kızım üniversitede okuyor ve bende kızımla birlikte üniversite okumak istiyorum, gidebildiğim kademeye kadar gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün