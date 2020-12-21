Kızıyla ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Coşkun Sabah'ın olay röportajının ses kayıtları yayınlandı

Coşkun Sabah, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak tepki çeken durumla ilgili açıklama yaptı.

"İSPAT EDİLSİN"

Ünlü müzisyen, Posta gazetesi tarafından kendisine iftira atıldığını söyleyerek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi.

"BUNLARI SÖYLEDİM BUNDA NE VAR?"

Bunun üzerine sunucu Hakan Ural'ın röportajın "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üzerine düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer" cümlesini okuyarak bu sözleri sarf edip etmediğini sorması üzerine de "Ben bunları söyledim, bunda ne var?" ifadelerini kullandı.

PROGRAMDA SES KAYITLARI YAYINLANDI

Ardından programda ilk kez müzisyen ile yapılan röportajın ses kayıtları yayınlandı.

"BEN BAŞLIKTA YAZILANLARI SÖYLEMEDİM"

Röportajın içeriğinin birebir örtüşmesinin üzerine "Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi ben söylemedim" ifadesini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Sabah, verdiği röportajda, "Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu? Hayatta ne sapıklar var. Neden sapık adamlar benim kızımın resmine baksın? Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi? Hapishanedeki sapık da, üçkağıtçı da cani de girip bakıyor. Niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın. Bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim? Plajda giyerse giysin ama Instagram'a koyamaz" diye konuşmuştu.