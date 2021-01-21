Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü
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Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü

21.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:01

Sosyal medya hesabından 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci, ünlü isimleri ikiye böldü. Oyuncuya destek olanların yanı sıra, böyle bir şeyi paylaşmasını doğru bulmayanlar da oldu.

Ünlü oyuncu ve sunucu önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 10 yaşındaki kızı Melisa'nın ilk kez regl olduğunu duyurdu. Bir kısım Düvenci'nin yaptığı paylaşımı doğru bularak tebrik ederken bir kısım da "Kızınızın özelini nasıl böyle paylaşırsınız" diyerek tepki gösterdi.

KIZININ REGL OLDUĞUNU DUYURDU

Günlük yaşantısını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Ceyda Düvenci, 2 gün önce yaptığı paylaşımda "Gün senin günün gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu gelsin ritüeller. Kutlayalım yeni zamanını" dedi.

Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü

ÜNLÜ İSİMLERİ İKİYE BÖLDÜ

Ceyda Düvenci'nin regl paylaşımı ünlülerin camiasında da gündem oldu. Hazal Kaya, Hande Doğandemir ve Aynur Aydın'dan Düvenci'ye destek paylaşımları gelirken Tuğba Özerk de yapılan paylaşımının yanlış olduğunu söyledi. Oyuncu Hande Doğandemir, "Regl olmak ayıp değil, hastalık değil; utanılacak olan sizin hastalıklı zihniyetiniz" diyerek paylaşım yaparken Aynur Aydın da "Regl kanından utandığınız kadar, katledilen kadınların kanından utanmanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Düvenci'ye destek veren bir diğer oyuncu Hazal Kaya da "Bunun konuşulmasına sevgiyle vesile olduğun için seninle gurur duyuyorum, sana bayılıyorum" dedi.

TUĞBA ÖZERK TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcı Tuğba Özerk ise Ceyda Düvenci'nin yaptığı paylaşımın yanlış olduğunu belirterek "Ben kendi çocuğumun regl olduğunu üzerinde annelik hakkım olmasına rağmen paylaşmazdım; hele ki Melisa gibi özel durumu olan bir kızım varsa. Ama kendi çocuğum bunu kendi isteği ile paylaşmak isterse tabi ki paylaşabilir" dedi.

Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü
Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü
Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü
Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü
Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü
Haber Yorumları (1)
KENOM71: bir tokadin acisi bir gün, bir aci sözün acisi bir ömür boyu sürer. . ! Gün gelecek bu kiz annesinden hesap soracaktir. . bakalim o zaman ne diyecek?
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