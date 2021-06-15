Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
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Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Star TV'de yayınlanan Serap Ezgü'nün programına çıkan anne, kayıp kızının, dini nikahlı eşiyle kaçıp evlendiğini öğrendi. Yaşadıklarını kaldıramayan anne, 2 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti.

Star TV ekranlarında Serap Ezgü tarafından sunulan "Gerçeğin Peşinde" adlı programda skandal bir konu ele alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde ikamet eden H. D. isimli kadın, 18 yaşındaki kızının, oğlunun babası ve dini nikahlı eşi Uğur İ. ile kaçtığını iddia ederek, kızının bulunmasını talep etti. Kızının evlendiğini öğrenen anne, çocuklarıyla yaşadığı evde dehşet saçtı.

2 ÇOCUĞUNU BIÇAKLADI

Bugün 04.00 sıralarında Saray Mahallesi, 214 Sokaktaki 2 katlı evde meydana gelen olayda, H.D, (38) polisi arayıp, "2 çocuğumu öldürdüm acil ekip gelsin" şeklinde ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis, 9 yaşındaki M.Y.D'yi omuz ve koltuk altından, 2 yaşındaki M.D'yi karnından ve göğsünden bıçakla yaralı halde buldu. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

ANNE İNTİHAR ETTİ

Anne H.D ise olayı gerçekleştirdikten sonra evin çatısına çıkan demir merdivenin altıncı basamağına kendisini iple asarak intihar etti. Yapılan incelemede, H.D'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, ilk eşinin cezaevinde, ikinci dini nikahlı eşi Uğur H.'nin, ilk eşinden olan kızı G.D. (18) ile kaçtığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde de Star TV'de yayınlanan programa katıldığı ve gerçeği burada öğrendiği ortaya çıktı.

Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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