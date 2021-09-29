Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi

Tokat'ta kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi.

Erbaa ilçesinde yaklaşık 9 ay önce yorgun merminin isabet etmesi sonucu 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, hayatını kaybetmişti. Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasında sanık O.K'nin (29) tahliyesine karar verildi. Hanife Büşra Konyar'ın ailesi ve yakınları kararın açıklanmasının ardından tepki gösterdi.

Tokat'ta görülen davanın ardından ilçeye dönen aile kızlarının başına yorgun mermi düşen caddeye çiçek bıraktı. Gözü yaşlı anne Nakşiye Konyar ile baba İbrahim Konyar Cumhuriyet Meydanı'nda tepkilerini dile getirdi. Kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Konyar, "Katil Erbaa'da gezecek" dedi. Acılı aile daha sonra kızlarının mezarını ziyaret etti. - TOKAT

Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi

Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi

Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı
Spor Mehmet Topal Valentin Rosier Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 23:40:53. #1.11#