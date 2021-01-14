Kızını bıçakla rehin alan damadını yaraladı: Ne yapsaydım, kızımı öldürmesini mi bekleseydim?

Antalya'da eşi tarafından bıçakla rehin alınıp şiddet uygulandığı iddia edilen kadın, fırsat bulup ailesinden yardım istedi. Koşarak eve gelen baba, binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı, ardından onun elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı. Polise teslim olan baba "Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde, Mesut K. (30) ile eşi Duygu K. (30) arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan bıçağı alan Mesut K., eşi Duygu K.'yi rehin alıp, darp etti.

"REHİN ALDI" DİYE AİLESİNE MESAJ ATTI

Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Duygu K., fırsatını bulup annesine mesaj attı ve eşinin kendisini rehin aldığını yazdı. Bunun üzerine Erdem Ç., kızının evinin bulunduğu sokağa geldi.

BIÇAĞI ELİNDEN ALIP DAMADINI YARALADI

Erdem Ç., binaya girmeye hazırlanırken damadı Mesut K.'nin kendisine doğru geldiğini ve elinde 'sallama' diye tabir edilen bıçak olduğunu fark etti. Kendisini korumak isteyen Erdem Ç., damadı tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Arbede sırasında bıçağı damadının elinden alan Erdem Ç., Mesut K.'yi boynundan ve başından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kanlar içinde kalan Mesut K.'nın başında beklerken polisi arayan Erdem Ç., durumu anlattı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Mesut K.'ya müdahale ederken, Erdem Ç. ise gözaltına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Mesut K., ambulansla hastaneye götürüldü.

"ŞİDDETİN DOZUNU HEP ARTIRDI"

Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Erdem Ç., "Yıllardır kızıma neler yaptı. Kızım sürekli şiddet gördü. Her defasında kızıma 'Yapma kızım, yuvan bozulmasın' diye sabretmesini söyledim. O her defasında biraz daha şiddetin dozunu artırdı. Bugün yine bıçakla gelip, kızımı yine darbetmiş" dedi.

"KIZIMI ÖLDÜRMESİNİ Mİ BEKLESEYDİM?"

Kızının mesaj attığını söyleyen baba, "Ben de koşarak geldim. Benim geldiğimi görünce damadım aşağı indi. Bana bıçakla saldırdı. Ben de elinden aldığım bıçakla kendisini yaraladım. Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ