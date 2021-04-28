kızın cansız bedenleri, yanan evden çıkarıldı
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kızın cansız bedenleri, yanan evden çıkarıldı

kızın cansız bedenleri, yanan evden çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında hayatını kaybeden Fatma Yılmaz (92) ile kızı Cemile Yılmaz'ın (62) cesetleri, enkazdan çıkarılarak, morga götürüldü.

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında hayatını kaybeden Fatma Yılmaz (92) ile kızı Cemile Yılmaz'ın (62) cesetleri, enkazdan çıkarılarak, morga götürüldü. 

Fatma Yılmaz'ın kızı ve damadı ile birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap evde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yandaki Raşit Yılmaz ile Mehmet Yılmaz'a ait kullanılmayan evlere sıçradı. Yangını fark eden Fatma Yılmaz'ın damadı Mevlüt Yılmaz, evden yaralı kurtuldu. Bu sırada haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 3 ev ile Mevlüt Yılmaz'a ait hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Sabaha kadar süren soğutma çalışmalarının ardından enkazda arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada, Fatma Yılmaz ile kızı Cemile Yılmaz'ın cesetlerine ulaşıldı. AFAD ve jandarma tarafından enkazdan çıkarılan anne- kızın cansız bedenleri, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yangından yaralı kurtulan Mevlüt Yılmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Savcı ve jandarma ile olay yeri inceleme ekipleri, enkazda inceleme yaparken, soruşturma sürdürülüyor.

kızın cansız bedenleri, yanan evden çıkarıldı
kızın cansız bedenleri, yanan evden çıkarıldı
kızın cansız bedenleri, yanan evden çıkarıldı
kızın cansız bedenleri, yanan evden çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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